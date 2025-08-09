I Muppttes non hanno intenzione di perdere il difensore, ultime ore, il club inglese è arrivato al rilancio, che è arrivato ai 40 milioni chiesti dal Milan (35 milioni più 5 di bonus), dando un’accelerata verso la chiusura della trattativa prima di ferragosto. A questo punto, nel caso la trattativa andasse in porto, i rossoneri sarebbero pronti e disponibili ad un grande affare sull’asse Milano-Parma: l’idea del Milan è Giovanni Leoni. Non solo, se il Parma dovesse creare problemi per la trattativa, ai rossoneri piace anche Pietro Comuzzo che ha da poco rinnovato fino al 2029 con la Fiorentina ed è valutato 25-30 milioni.