Il Milan è vicino ad incassare 40 milioni di euro per la cessione di Malick Thiaw al Newcastle. I due sembrano essere sempre più vicini. Il club inglese era partito da una timida offerta, fatta un paio di giorni fa, intorno ai 30 milioni di euro. Ma i lombardi, per il difensore rossonero, hanno rifiutato.
Milan, addio a Thiaw e spazio ad uno tra Leoni e Comuzzo
Il giocatore è d’accordo al trasferimento in Premier League, ma il Milan non farà muovere il difensore da Milanello senza incassare la giusta cifra: la dirigenza del Diavolo chiede almeno 40 milioni per la cessione, anche perché il tedesco rientra nei piani di Allegri, ma verrebbe ceduto solo per una questione economica.
I Muppttes non hanno intenzione di perdere il difensore, ultime ore, il club inglese è arrivato al rilancio, che è arrivato ai 40 milioni chiesti dal Milan (35 milioni più 5 di bonus), dando un’accelerata verso la chiusura della trattativa prima di ferragosto. A questo punto, nel caso la trattativa andasse in porto, i rossoneri sarebbero pronti e disponibili ad un grande affare sull’asse Milano-Parma: l’idea del Milan è Giovanni Leoni. Non solo, se il Parma dovesse creare problemi per la trattativa, ai rossoneri piace anche Pietro Comuzzo che ha da poco rinnovato fino al 2029 con la Fiorentina ed è valutato 25-30 milioni.