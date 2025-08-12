La Juventus lavora al mercato in entrata ma cerca di gestire al meglio anche le cessioni. Una delle partenze che più tiene banco in casa bianconera è il futuro di Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo ha giocato meno di mezz’ora nell’amichevole contro il Borussia Dortmund ed è ai margini del progetto in vista della prossima stagione.

Juventus, futuro ai margini per Vlahovic

La telenovelas tra l’attaccante serbo e la Juventus sembra ancora non essere arrivata ai titoli di coda. Il giocatore continua a dire no alle varie richieste sul mercato, quindi continua a restare a Torino tenendo in vita solo un contratto in scadenza tra un anno al quale Vlahovic si aggrappa. Ciò che purtroppo si teme è che pur restando a Torino, il serbo per Igor Tudor è ormai una seconda scelta, destinata a diventare terza se arriverà Randal Kolo Muani.

Non avendo trovato una soluzione con il Milan, l’attaccante non ha intenzione di ridimensionare lo stipendio, Dusan ha rifiutato anche il Fenerbahce di Mourinho, proposte dall’Arabia Saudita e altre destinazioni. Le offerte concrete per le sue idee sono state poche e nessuna all’altezza delle sue aspettative, Vlahovic sogna la Premier League. Il giocatore non intende rinnovare, la Juventus neanche ha intenzione, almeno non di farlo alle cifre richieste dall’entourage del serbo, richieste altissime, che tra l’altro non sono congrue con le prestazioni. Vlahovic ha rifiutato un prolungamento al ribasso e non vuole rinunciare ai 12 milioni netti previsti per il 2025-26. Sicuramente l’idea resta quella di arrivare a svincolarsi a zero.