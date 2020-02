NBA, per Houston quinta vittoria di fila: i risultati del 27 febbraio

NBA, per Houston quarta vittoria di fila

NBA risultati 27 febbraio | Ben 63 punti in due per James Harden e Russell Westbrook – protagonisti nel quinto successo in fila raccolto da Houston, che supera senza troppi problemi anche Memphis. Il Barba ne mette 30, restando a guardare dalla panchina per tutto il quarto periodo un match che i Rockets hanno sempre condotto senza affanno (tanto da sfiorare le 30 lunghezze di vantaggio già all’intervallo lungo). Sette le triple realizzate da Harden in una gara da 23/50 complessivo per i texani, sempre più convincenti in questa nuova veste senza lunghi disegnata da D’Antoni. Da sottolineare anche i 33 punti messi a referto da Russell Westbrook (con 9 rimbalzi e 8 assist, sempre vicino alla tripla doppia): per il n°0 dei Rockets è la 14^ gara con 30+ punti segnati, il migliore nel 2020 in tutta la lega. Sono 29 in fila invece le gare oltre quota 20, la quarta striscia più lunga nella storia di Houston – soltanto James Harden ha fatto meglio con i texani. Continua il periodo nero dei Grizzlies, alla quarta sconfitta in fila in un match in cui non vanno oltre ai 22 punti con 26 tiri di Dillon Brooks, ai 12 e 9 assist di Ja Morant e ai 16 e 10 rimbalzi di Jonas Valanciunas – sotto il 40% complessivo dal campo di squadra.

NBA i risultati del 27 febbraio

I risultati delle gare di regular season Nba disputate nella notte italiana del 27 febbraio.