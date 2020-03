Nba, Houston ko, risorge Golden State: i risultati delle partite dell’8 marzo

Nba, Houston e Philadelphia ko

Nba risultati 8 marzo | E’ stata una notte di sorprese sui parquet a stelle e strisce dell’Nba. I primi a scendere in campo sono gli Hornets che a Charlotte battono Houston per 108-99. Ai Rockets non basta la tripla doppia di James Harden (30 punti, 14 assist e 10 rimbalzi) e neppure i 25 punti di Robert Covington per rimediare alla pessima partenza (20-0 in avvio); decisivi i 24 punti di Terry Rozier e i 23 di Devonte’ Graham per gli Hornets. Altra sconfitta a sorpresa quella dei Denver Nuggets, che cedono 104-102 sul campo dei Cleveland Cavaliers e si allontanano dalla vetta e dunque cedendo il passo ai Los Angeles Clippers nella lotta al secondo posto nella Western Conference. Grande prestazione tra i Cavs per Kevin Love, autore di 27 punti e Collin Sexton che ne realizza 25, mentre i Nuggets pagano un Nikola Jokic in ombra: 8 punti, oltre a 8 rimbalzi e 8 assist. A Denver non bastano i 22 punti di Will Barton. In trasferta continua ad avere problemi Philadelphia.

Curry non ha il coronavirus

I 76ers perdono anche sul campo dei Golden State Warriors, privi dell’influenzato Steph Curry per il quale il dottore del team ha escluso la positività al Coronavirus. Il risultato finale recita 118-114 con un’ottima rimonta di Golden State nell’ultimo quarto, grazie soprattutto ai 24 punti di Damion Lee e ai 23, uscendo dalla panchina, di Eric Paschall. Tobias Harris il migliore di Philadelphia con 24 punti messi a referto. Successo importante per Memphis (118-101) contro gli Atlanta Hawks che permette ai Grizzlies di consolidare il piazzamento playoff nella Western Conference e allungare su Sacramento. Il migliore, Valanciunas autore di 27 punti e 17 rimbalzi. Si diceva di Sacramento, dopo il successo contro i Portland Trail Blazers per 123-111 i Kings salgono al 9° posto. Da registrare i 27 punti di Bogdan Bogdanovic. Tutto secondo pronostico nel match tra i Detroit Pistons e gli Utah Jazz: i padroni di casa si impongono 111-105 sui Detroit Pistonsdi un super Bojan Bogdanovic da 32 punti e un ottimo Donovan Mitchell (25 punti), mentre ai Pistons non basta la doppia doppia di Christian Wood (30 punti e 11 rimbalzi)

Nba, i risultati delle partite dell’8 marzo

Sono sei le gare disputate nella notte italiana per quanto riguarda la regular season di Nba. Questi i risultati degli incontri: