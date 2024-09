Nesta: “Rivalità con l’Inter? Neanche da calciatore, c’è rispetto. Di Balotelli non abbiamo mai parlato”

Intervenuto in conferenza stampa, Alessandro Nesta, tecnico del Monza, ha parlato della sfida di domani sera contro l’Inter: “Speriamo che il nostro campionato possa decollare già dalla partita con l’Inter e se dovesse essere così sarebbe tanta roba. La squadra è pronta e siamo riusciti a recuperare anche qualche calciatore. La mia rivalità con l’Inter? Neanche quando ero un calciatore ce l’avevo con loro, gli interisti hanno sempre avuto grande rispetto con me e viceversa nei loro confronti, anche con il presidente Moratti”.

Nesta: “Non facile fare mercato ma..”

Queste le parole riportate da TMW:

State guardando al mercato degli svincolati? Balotelli può essere un vostro obiettivo?

“Fare il mercato con gli svincolati non è facile anche perché tutti stanno addosso a tanti giocatori. Se arriva uno svincolato ben venga ma siamo questi, potevamo fare qualcosa in meglio ma anche qualcosa in peggio. Di Mario Balotelli non ne abbiamo mai parlato”.

Sarà una partita particolare anche per Daniel Maldini quella contro l’Inter?

“Maldini contro l’Inter è una questione giornalistica e mediatica. Personalmente mi occupo di campo e lui deve crescere ancora tanto. Ne è consapevole Daniel e lo sappiamo anche noi. Per quanto riguarda la partita prima della stessa voglio sempre vincere. In casa della Fiorentina non mi è piaciuta la nostra gestione del secondo tempo. L’ho già detto e lo ripeto. Se l’Inter ci darà il minimo spiraglio per fagli male lo sfrutteremo”.