Secondo e decisivo round, valido per le semifinali della Carabao Cup, tra Newcastle e Arsenal.

In scena oggi, al St. James’Park, Newcaslte-Arsenal, match valido per EFL Cup. Si riparte dal 2-0 del match di andata con il quale il Newcastle si impose all’Emirates indirizzando a suo favore la qualificazione alla finale di Wembley anche se l’Arsenal è sempre un avversario da non prendere sottogamba.

Newcastle-Arsenal, i Gunners cercheranno di ribaltare il risultato

L’Arsenal, dopo il 5-1 rifilato al Manchester City, arriva forte contro i Muppets, dovrà attaccare con decisione mentre la squadra di Howe potrà agire di rimessa. Da non perdere il duello azzurro Tonali-Calafiori. Il Newcastle torna a giocare una finale dopo moltissimi anni proprio in questa coppa nella stagione 2023-23, perdendo 2-0 contro il Man United, e ovviamente vogliono guadagnarsi un’altra occasione.

Probabili formazioni

NEWCASTLE (4-3-3): Dubravka; Livramento, Botman, Burn, Hall; Willock, Tonali, Joelinton; Murphy, Isak, Gordon. All. Howe.

ARSENAL (4-3-3): Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Lewis-Skelly; Partey, Rice, Odegaard; Martinelli, Trossard, Havertz. All. Arteta.

Arbitro: Simone Hooper.

Assistenti: Adrian Holmes e Simon Long.

Quarto ufficiale: Thomas Bramall.

VAR: John Brooks

AVAR: Nick Hopton.

Dove vedere

Newcastle-Arsenal, semifinale di ritorno della Carabao Cup, non sarà trasmessa in diretta tv da alcuna emittente italiana.