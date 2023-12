Ultima giornata di Champions League anche per il Milan. Il gruppo F è stato il più equilibrato della massima competizione Europea. Ai rossoneri, che sono appesi ad un filo, potrebbe non bastare la vittoria sul campo del Newcastle per passare il turno, servirebbe anche la contemporanea sconfitta del PSG in casa del Borussia, stesso discorso per i bianconeri. Attenzione però, perché la squadra di Pioli potrebbe anche abbandonare tutte le competizioni Europee già a dicembre, infatti, agli inglesi basterà ottenere un pareggio o una vittoria per retrocedere in Europa League. Il match di andata giocato a San Siro si chiuse a rete bianche. La partita che vedrà il fischio d’inizio alle 21.00 sarà visibile in esclusiva su Prime Video.

Probabili formazioni:

NEWCASTLE (4-3-3): Dubravka; Trippier, Lascelles, Schär, Livramento; Miley, Guimaraes, Joelinton; Almiron, Isak, Gordon. All. Howe

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Tomori, Theo Hernandez, Florenzi; Loftus-Cheek, Reijnders, Musah; Pulisic, Giroud, Leao. All. Pioli.