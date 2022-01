NFL 2021 – Il recap dei Divisional Games

I Divisional Games più emozionanti della storia recente, tutti decisi al fotofinish, hanno lasciato gioia, delusione e rimpianti ma anche uno spettacolo visto raramente in un weekend di playoff.

Cincinnati Bengals at Tennessee Titans 19-16

La cenerentola Cincinnati Bengals continua a sorprendere ed espugna il Nissan Stadium di Nashville accedendo al Championship a discapito dei Tennessee Titans, n. 1 del seeding AFC. Partita combattuta e rimasta in bilico fino a 4 secondi dal termine quando il quarto FG di McPherson ha conegnato la vittoria a Burrow e compagni che, per tutta la partita, avevano sofferto lo strapotere dalla DL dei Titans (9 sacks e 8 tackels for loss). Grande delusioni in casa Titans dove la sconfitta ha l’amaro sapore dell’occasione sprecata, soprattutto a causa della pessima prestazione di Tannehill (3 intercetti) e dell’ennesima gestione indegna del playcalling da parte dell’OC Todd Downing.

San Francisco 49ers at Green Bay Packers 13-10

I 49ers espugnano il Lambeau Field con FG a 4 secondi dal termine e mettono fine alla corsa dei Packers e, forse, alla carriera in maglia Packers di Aaron Rodgers. Partita dominata dalle difese che gli uomini di Shanahan portano a casa sbagliando di meno e grazie ad una migliore strategia di gara, ma decisivo è stato sicuramente il rendimento degli special team. A pesare sul risultato, infatti, sono stati i 10 punti lasciati dagli special team dei Packers che, dopo essersi fatti bloccare un FG a fine primo tempo, si sono fatti bloccare un punt nelle 20 yards difensive, recuperato e ritornato in TD da Hufanga. La serata pessima di Rodgers è stato il punto esclamativo sulla partita e, probabilmente, la brutta fine di una bellissima storia d’amore.

Los Angeles Rams at Tamba Bay Buccaneers 30-27

I Rams sovvertono il pronostico e vincono a Tamba Bay, mettendo a segno la terza vittoria in trasferta in questi divisional. Anche questa partita è stata decisa da un FG nei secondi finali, con i Rams che, dopo aver dominato per quasi 40 minuti, hanno dilapidato in vantaggio di 24 punti, ritrovandosi sul 27 pari a 35 secondi dal termine. Questi Rams, però, sembrano una squadra in missione e, con un Kupp immarcabile e Stafford finalmente in versione Top Player, hanno costruito il drive della vittoria, vanificando l’ennesima rimonta dell’eterno Tom Brady, nonostante ben 4 turnovers. Una brutta delusione per Brady che potrebbe essere arrivato all’epilogo della sua straordinaria carriera mentre una piacevole vendetta per McVay dopo il Superbowl perso appena tre anni fa proprio contro il Goat.

Buffalo Bills at Kansas City Chiefs 36-42

Spettacolo eccezionale all’Arrowhead di Kansas City dove i Buffalo Bills sfiorano l’impresa o, forse, falliscono la prova di maturità, contro i Chiefs. Le due squadre si sono sfidate a viso aperto mettendo in mostra i pregi dei rispettivi attacchi e tutti i difetti delle rispettive difese, offrendo uno show degno del Sunday Night Football. Allen (329 yards e 4 TDs) e Mahomes (378 yards e 3 TDs) hanno guidato due attacchi imprevedibili e brillanti, nei quali spiccano le prestazionei di Hill (150 yards e 1 TD) e, soprattutto, Gabriel Davis (201 yards e 4 TDs). Lo spettacolo degli ultimi 11 minuti (3 TDs e 2 FGs) e, in particolare, degli ultimi due minuti (2 TD ed 1 FG), entra di diritto nella storia della NFL come uno dei migliori finali di partita della storia anche se, tante perplessità, lasciano le rispettive difese. L’overtime ha premiato i Chiefs grazie alla speciale connection Mahomes-Kelce, lasciando ai Bills l’amarezza della grande occasione persa.

I Championship

Cincinnati Bengals at Kansas City Chiefs

San Francisco 49ers at Los Angeles Rams

Alla prossima settimana