NFL, la previsione dei vincitori dei premi individuali: chi sarà l’MVP?

A due giornate dalla fine della Regular Season, chi sono i favoriti?

Non solo Super Bowl: in NFL molto spazio viene dato anche ai premi individuali, che (come in NBA) si basano esclusivamente sulle prestazioni di giocatori ed allenatori in Regular Season, escludendo dunque i Playoffs. Per questo, viste le sole 2 settimane rimanenti di stagione regolare, prevedere i vincitori appare sensato. Ecco i favoriti, premio per premio.

MVP: Aaron Rodgers

Stellare. Nonostante gli infortuni di tanti giocatori chiave, tra cui David Bakhtiari (LT) e Robert Tonyan (TE) in attacco, i Green Bay Packers stanno convincendo molto in questa stagione, e si trovano col miglior record della NFC attualmente. Gran parte del merito va dato al quarterback Aaron Rodgers, che sta guidando l’attacco con scelte mai sbagliate e lanci fenomenali, come dimostra il passer rating di 110.8 (migliore nella Lega).

Offensive Player of the Year: Jonathan Taylor

La competizione con Cooper Kupp, WR dei Los Angeles Rams, è forte, ma ho scelto il runningback degli Indianapolis Colts perché il peso specifico nell’aver svoltato la stagione della squadra è maggiore. Anche grazie ad una signora offensive line, il giovane atleta ha sorpreso tutti, ed è primo (complice anche lo stop di Derrick Henry) per yard corse in NFL. Ora Indianapolis è 9-6, e ai Playoffs Taylor potrà essere l’arma chiave.

Defensive Player of the Year: Trevon Diggs

Il cornerback dei Dallas Cowboys sta vivendo una stagione da record, con ben 9 intercetti in 15 partite. Se Dallas è davvero pericolosa, il merito è anche suo: ogni stella avversaria può essere limitata dalle sue splendide letture.

Comeback Player of the Year: Dak Prescott

Forse il premio più scontato, nonché altro grande motivo per cui Dallas può dire la sua. Dopo un brutto infortunio alla caviglia, seguito da una pessima stagione della squadra, quest’anno Prescott è tornato ancora più maturo e preparato rispetto all’ormai lontano passato. Riusciranno i Cowboys a vincere la NFC?

Rookie of the Year: Micah Parsons

Anche qui, pochi dubbi. Dallas domina ancora una volta i premi individuali, con l’ex linebacker di Penn State per alcuni addirittura candidato al DPOY. Anche qui, la sua maturità ha sorpreso tutti. E aspettate di veder crescere il suo fisico…