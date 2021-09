Perde la vita dopo un incidente in moto, David Patten giocava nei Patriots che vinsero tre Superbowl

David Patten ha vestito la maglia 86 dei New England Patriots nei primi anni 2000, vinse ben tre volte il Superbowl insieme a Tom Brady e Bill Belichick. Nel 2001 segnò il touchdown decisivo per la vittoria del titolo contro i favoriti Rams, vestì poi la maglia di Washington e New Orleans, si ritirò infine nel 2010. A seguito di un incidente in moto, è venuto a mancare nella notte del 2 settembre, la notizia è stata diffusa dal cugino tramite Twitter, molti ex compagni lo hanno ricordato tramite social come un grande uomo prima che atleta.