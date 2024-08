Nico Gonzalez-Juventus, operazione in chiusura

La Juventus ha definito l'accordo con la Fiorentina per l'acquisto di Nico Gonzalez. Prestito con obbligo di riscatto fissato a 30 milioni.

La Juventus e la Fiorentina nelle ultime ore avrebbero chiuso il loro accordo per Nico Gonzalez. L’argentino sarà un nuovo calciatore della Juventus e offrirà a Thiago Motta la sua qualità e il suo fiuto del gol. Il giocatore, fortemente voluto dall’allenatore oriundo e da Giuntoli, è ormai a un passo dal vestire la maglia bianconera. L’unico rallentamento potrebbe essere causato dalla volontà della Fiorentina di chiudere per Gudmundsson, individuato da Palladino come successore naturale dell’argentino.

Nico Gonzalez alla Juventus, le cifre dell’affare