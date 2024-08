La Juventus continua a lavorare a fare spenti su Koopmeiners e Nico Gonzalez. Secondo quanto riportato da “Il Corriere dello Sport”, il ds bianconero Giuntoli ha offerto 30 milioni di euro con la Fiorentina che ha offerte più alte per il calciatore, che però vuole la Juventus.

Nico Gonzalez vuole la Juventus | Le ultime

La squadra viola non cederà però il calciatore finchè non avrà chiuso per Gudmundsson del Genoa, che come Retegui è destinato a lasciare la squadra di Alberto Gilardino.