Como, salta la trattativa con Perisic

Niente da fare: Perisic non andrà al Como. Dopo aver declinato l’offerta del Monza, vicina al calciatore nelle scorse ore, il croato non è riuscito a chiudere l’accordo con il Como, entrato successivamente in contatto con lui. Dunque, il calciatore non rientrerà in Italia: sfumata la trattativa.