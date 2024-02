Nigeria-Sudafrica, probabili formazioni e dove vederla

Prima semifinale di Coppa d’Africa tra Nigeria e Sudafrica, mercoledì alle 18, allo Stadio della Pace di Bouaké. C’è Osimhen nelle Super Aquile, giunte al penultimo atto della competizione dopo aver superato il Camerun, negli ottavi, e l’Angola, nei quarti. Grande percorso per i Bafana Bafana, vincitori nelle sfide contro Marocco e Sudafrica, entrambe superate ai calci di rigore. Il match sarà visibile, in diretta e in streaming, su Sportitalia.

Le probabili formazioni di Nigeria-Sudafrica:

NIGERIA (3-4-2-1): Nwabili; Ajayi, Troost-Ekong, Bassey; Aina, Onyeka, Iwobi, Zaidu; Chukwueze, Simon; Lookman. CT. Peseiro.

SUDAFRICA (4-2-3-1): Williams; Mudau, Mvuala, Kekana, Modiba; Mokoena, Sithole; Morena, Zwane, Percy Tau; Makgopa. CT. Bross.