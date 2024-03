Nottingham Forest-Liverpool, probabili formazioni e dove vederla

Il Liverpool sfida il Nottingham per tentare l'allungo su City e Arsenal rispettivamente a -1 e -4

Il Liverpool capolista affronta un Nottingham che deve guardare più dietro che davanti perché la zona retrocessione è distante solo 4 punti. I Reds sono reduci dalla vittoria della Carabao Cup e dal passaggio del turno in FA Cup ed è tempo di tornare a gioire anche in campionato. Il match sarà visibile su Sky e sulla piattaforma Now TV sabato 2 marzo alle ore 16.

Probabili formazioni di Nottingham Forest-Liverpool

NOTTINGHAM FOREST (4-2-3-1): Sels; Williams, Felipe, Murillo, Niakhatè; Dominguez, Danilo; Elanga, Gibbs-White, Hudson-Odoi; Awoniyi. All. Nuno Espirito Santo

LIVERPOOL (4-3-3): Kelleher; Bradley, Quansah, Van Dijk, Gomez; Mac Allister, McConnel, Elliot; Gordon, Gakpo, Diaz. All. Klopp