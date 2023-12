Momento Tottenham

Attualmente al 5° posto in classifica, il Tottenham cerca di uscire da una recente crisi di risultati. La loro ultima partita ha visto una vittoria convincente per 4-1 contro il Newcastle, ponendo fine a una serie di cinque partite senza vittorie. Questo potrebbe rappresentare un punto di svolta per il Tottenham, che mira a consolidare la sua posizione in classifica​​​​. La squadra è colpita da numerose assenze importanti. Lo Celso si aggiunge alla lunga lista di infortunati che include giocatori come James Maddison, Micky van de Ven, Eric Dier, Ivan Perisic, Manor Solomon, Rodrigo Bentancur, Ryan Sessegnon, Alfie Whiteman e Ashley Phillips.