Nuova avventura per Mattia Verdoliva, il ‘Mini Dybala’

Verdoliva passa al Club Milano

Non decolla il mercato dei grandi ma nei settori giovanili tanti cambiamenti importanti in vista. In questi anni abbiamo spesso seguito un giocatore che a detta di tanti addetti ai lavori ha delle basi per pensare in grande. Oltre 200 gol in 2 anni siglati per la prestigiosa maglia orange di via Olivieri fanno di Mattia Verdoliva una certezza nel settore della pre agonistica lombarda. Mattia Verdoliva, definito dalla nostra redazione il “Mini Dybala”, nel corso dell’estate è passato dalla maglia orange dell’Alcione alla bianco rosso crociata del Club Milano. Diversi Club molto importanti su di lui ma la scelta della famiglia è ricaduta sulla società di Pero. Un giocatore determinante capace di giocare in tutte le zone avanzate del campo che potrà fare certamente le fortune del mister.

Buona fortuna Mattia!