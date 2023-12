Non perdetevi questa sera una nuova puntata di SportPaper TV, in onda su Radio Roma, canale 14 del digitale terrestre dove grazie al nostro inviato Samuel Tafesse saremo presenti al Gran Galà del Calcio 2023, manifestazione che vedrà tanti premiati tra calciatori di Serie A, arbitri, allenatori e società della massima serie.

Come sempre la trasmissione sarà condotta dall’immancabile Roberta Pedrelli che insieme agli ospiti in poltrona farà il punto della serie A e non solo, visto che parleremo anche dell’ultima giornata europea delle nostre italiane. Non mancate!