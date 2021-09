Oggi è una donna di successo e la più desiderata: la riconosci?

La ragazzina nella foto ha avuto, e tutt’ora continua, una lunga carriera nel mondo dello spettacolo italiano. Nata nel 1978 a Sassari, alla fine degli anni ’90 fa vari casting esordendo infine nel film di Leonardo Pieraccioni, Il pesce innamorato. Successivamente, nel 1999, viene scelta come velina per Striscia la Notizia dove raggiunge una prima notorietà che la condurrà in seguito negli studi di Controcampo ad accompagnare il mitico Sandro Piccinini nella conduzione della trasmissione. Di questo periodo è anche la sua relazione con il calciatore Bobo Vieri, all’epoca all’Inter.

Rimane poi sempre nell’orbita Mediaset collaborando ad alcuni programmi di successo come Mai dire Martedì (la trasmissione della Gialappa’s), Le Iene (di cui a lungo è stata co-conduttrice) e ancora Striscia la Notizia, questa volta in veste di presentatrice in coppia con Maddalena Corvaglia. Diventa attiva anche in ambito musicale conducendo il Festivalbar del 2007 e arrivando anche sul palco dell’Ariston per l’edizione del 2011 di Sanremo insieme a Gianni Morandi, Luca Bizzarri, Paolo Kessissoglu e Belen Rodriguez. E infine, ultimamente, è tornata ancora a Le Iene a condurre alcune puntate insieme a Nicola Savino.

Stiamo parlando di Elisabetta Canalis