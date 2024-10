Okoye: “L’Inter mi ha cercato e mi sentivo in vantaggio, poi hanno scelto Martinez…”

Maduka Okoye, portiere dell’Udinese, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Transfermarkt nel corso della quale si è espresso sull’interesse palesato dall’Inter nei suoi confronti: “Sì, era una cosa concreta e ha suscitato anche parecchio scalpore. L’Udinese voleva 15 milioni di euro: c’è stato un po’ di andirivieni, mi sentivo in vantaggio per un po’ ma alla fine la scelta è toccata su Josep Martínez del Genoa. La clausola rescissoria di Martínez ha ovviamente facilitato la trattativa dal punto di vista dell’Inter”.

Okoye: ” L’Inter un sogno, ma il mio focus ora è tutto sull’Udinese”

Poi ha aggiunto: “Non sono triste per questo, sono felice di continuare ad essere all’Udinese. Sicuramente l’Inter sarebbe stata un sogno, ma io non mi stresso e continuerò a guardare avanti. Con il duro lavoro e prestazioni costanti, qualcosa del genere può sicuramente accadere di nuovo. Non mi vedo però in un altro club a gennaio. Certo bisogna vedere quando e dove potrà avvenire il prossimo passo, ma il mio focus è tutto sull’Udinese“.