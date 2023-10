Grande sfida nel gruppo B, la Francia affronta l’Olanda. Les Bleus, primi nel girone a punteggio pieno, provano a chiudere la questione qualificazione contro gli Oranje, secondi, a quota 9. La gara d’andata, giocata a marzo in Francia, è terminata per 4-0 per la nazionale di Deschamps con le reti di Griezmann, Upumecano e Mbappè. Il match, in programma questa sera alle 20.45, sarà visibile su Sky Sport Uno e, in chiaro, sul Canale 20; in streaming su Sky GO, NOW e Mediaset Infinity.

Le probabili formazioni:

OLANDA (3-4-2-1): Flekken; de Ligt, van Dijk, Aké; Dumfries, Wieffer, De Jong, Blind; Simmons, Malen; Gakpo. Ct. Koeman.

FRANCIA (4-3-3): Maignan; Clauss, Konatè, L. Hernandez, T. Hernandez; Griezmann, Tchouameni, Rabiot; Coman, Giroud, Mbappé. Ct. Deschamps.