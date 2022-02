Olympiakos Atalanta, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

Dopo 1 pareggio e 2 sconfitte nelle ultime 3 partite di campionato, l’Atalanta non sta attraversando un momento felicissimo. La Dea, anche a causa di alcuni infortuni pesanti, sta infatti perdendo dei colpi nella corsa alla Champions. Gasperini non vuole però abbandonare il sogno europeo che passa dalla trasferta greca contro l’Olympiakos. All’andata fu decisiva l’inaspettata doppietta di Djimsiti che ribaltò l’iniziale vantaggio dei greci e concede ai bergamaschi di poter giocare per 2 risultati su 3 al ritorno. Non ci saranno ancora punte di ruolo con i nerazzurri con Muriel e Zapata fuori combattimento: dovranno essere Boga e Malinovski a reggere il peso dell’attacco, supportati da Pasalic.

Olympiakos Atalanta, le probabili formazioni

Olympiakos (3-4-3): Vaclik; Papastathopoulos, Manolas, Cissé; Lala, M’Vila, M. Camara, Reabciuk; A. Camara, Tiquinho Soares, Masouras

Atalanta (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Hateboer, de Roon, Freuler, Zappacosta; Pasalic, Malinovskyi; Boga

Olympiakos Atalanta, i precedenti

Di precedenti in Europa tra le due formazioni si registra solo quello dell’andata. L’unico confronto tra l’Atalanta e delle squadre greche è quello risalente alla Coppa delle Coppe della stagione 87/88 quando, negli ottavi di finale, i bergamaschi ebbero la meglio sull’Ofi Creta grazie al 2-0 al ritorno, con le reti di Nicolini e Garlini, che ribaltò il risultato di 1-0 dell’andata. Quella storica stagione, con i bergamaschi in serie B, ma in gioco contemporaneamente in Europa, si concluse con il raggiungimento della semifinale.

Olympakos Atalanta, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 18:45, sarà visibile su DAZN e su Sky Sport Arena e Sky Sport.