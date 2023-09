Onana, altra papera e arriva la sconfitta | VIDEO

Onana ne combina un’altra e arriva la sconfitta

Il Manchester United non immaginava un avvio di stagione disastroso per il nuovo portiere, sotto accus Andrè Onana. Ieri sera in Champions altra serata da dimenticare ed una papera costata la sconfitta ai suoi. Venduto in estate dall’Inter al Manchester per la cifra record di 52 milioni di euro, il portiere sta deludendo. Proprio al contrario di Sommer, arrivato in nerazzurro per sostituire il camerunese, protagonista a Milano in questo avvio di stagione.