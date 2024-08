Oro nel volley femminile! L’Italia batte USA (3-0) e conquista una medaglia storica

E’ successo davvero. L’Italia del volley, le ragazze del volley femminile ci regalano un sogno. Al termine di un torneo olimpico giocato divinamente, le ragazze di Velasco battono gli Stati Uniti in finale e conquistano la medaglia d’oro. Prestazione superlativa da parte di tutte le giocatrici in campo, che con qualità, personalità e cattiveria tengono su tutti i palloni e schiacciano gli Stati Uniti con una forza impressionante.

Volley femminile, l’Italia è campione olimpica | Da Egonu a Fahr, da Bosetti a Sylla, il capolavoro di Julio Velasco

E su questa vittoria c’è la firma di tutto il gruppo, a partire da Paola Egonu, schiacciatrice fenomenale che mette paura a tutti gli avversari, passando per Sara Fahr che ha murato tra semifinale e finale tutti i palloni aerei, poi Sylla, Bosetti, Antropova, Orro, senza tralasciare tutte le altre, agli ordini di Velasco. Il comandante di questa spedizione olimpica ha costruito una macchina perfetta, una schiacciasassi che non ha lasciato scampo agli avversari, come testimoniano le due vittorie per 3-0 ottenute in semifinale e finale. E’ oro olimpico per l’Italia, è un’impresa storica per il volley e in particolare per quello femminile, ed è l’undicesimo oro nel medagliere per una spedizione olimpica strepitosa per i nostri colori.