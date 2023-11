Oscar Gloukh, centrocampista offensivo israeliano classe 2004, sta rapidamente emergendo come uno dei talenti più promettenti nel panorama calcistico europeo. Il suo percorso, iniziato al Maccabi Tel Aviv e sbocciato al Red Bull Salisburgo, ricorda le orme di numerosi calciatori che sono esplosi proprio sotto la guida del club austriaco. Le sue prestazioni non solo attirano l’attenzione, ma stanno generando un interesse concreto tra i top club europei.

Calciomercato, tutti vogliono Gloukh

Il percorso calcistico di Gloukh ha attirato l’attenzione del Red Bull Salisburgo, portando ad un trasferimento da 7 milioni di euro nel gennaio 2023. Da quando si è trasferito, Gloukh si è rivelato un diamante da sgrezzare, contribuendo in modo significativo con gol e assist e mostrando un’intelligenza calcistica non proprio comune alla sua età. Principalmente impiegato come centrocampista offensivo centrale, la versatilità di Gloukh gli consente di operare efficacemente in varie posizioni d’attacco.

L’interesse dei top club di Serie A..

La rapida ascesa del talentino israeliano non è passata di certo inosservata nel calcio Italiano. Squadre del calibro di Milan, Inter, Juventus e Roma stanno seguendo da vicino le sue prestazioni, con un interesse sempre più marcato. Ognuna di queste top squadre sta valutando attentamente il giovane israeliano, con l’obiettivo di capire come potrebbe inserirsi nei propri progetti futuri.

Effetto Red Bull Salisburgo

Il Red Bull Salisburgo è rinomato per essere una fucina di talenti come Sadio Mane, Erling Haaland e Karim Adeyemi. Gloukh è su un percorso simile, migliorando le sue abilità in un ambiente che sembra avere il tocco magico per sviluppare giovani talenti. La sua maturità e le prestazioni in campo suggeriscono che potrebbe essere la prossima grande stella emergente dalle file del Salisburgo​​. Questo quanto riportato da TMW.