Intervistato da TV Play, Victor Osimhen ha parlato di tanti temi in compagnia di Mario Balotelli, Emiliano Viviano e non solo.

Osimhen: “Il Maradona è incredibile”

Queste le sue parole:

E’ anche un tuo obiettivo il Pallone d’Oro? “Se verrà sarà una cosa favolosa, per me già essere un giocatore a questo livello è un sogno. Se dovesse arrivare sarebbe fantastico, ma non è un ossessione. A Napoli mi trovo molto bene: segnare è sempre una emozione, farlo al Maradona ancora di più”.

Quali sono le emozione nel segnare al Maradona? “Prima di arrivare Koulibaly mi parlò dello stadio, della squadra, della città. Mi ricordo il primo gol contro l’Atalanta e ancora ora ho la pelle d’oca quando segno perché giocare e segnare dinanzi a 50-60mila persone che urlano il tuo nome è incredibile”.

Come tu hai scoperto il tuo talento? “Come è iniziata la tua carriera? “Ho iniziato davvero presto a giocare a calcio nel mio paese, ma alla prima partita feci una rovesciata e mi ruppi la spalla. Ho perso presto mia mamma, c’era solo mio padre e subito con mio fratello ho iniziato ad aiutare la mia famiglia. Poi un giorno una persona mi ha detto: ‘Perché non torni a giocare che sei bravo?’ Gli ho risposto che non ne avevo la possibilità, che non avevo nemmeno i soldi per comprarmi le scarpe. Lui mi ha aiutato e da quel giorno ogni giorno facevo tre ore di cammino per andare ad allenarmi. Questa persona mi ha aiutato anche per mangiare, io in quel periodo dormivo e lavoravo in chiesa. Poi feci un provino dove c’erano migliaia di persone e in pochi minuti riuscii a fare due gol e un assist, da quel momento la carriera è decollata. Oggi io provo a portare avanti l’esempio che mi hanno dato mio padre e mio fratello, con l’obiettivo di non mollare mai”.

Qual è il tuo gol preferito? “Il gol contro la Roma all’Olimpico nella scorsa stagione”.

Preferisci Messi o Cristiano Ronaldo? “Io sono fan di entrambi, questi due giocatori negli ultimi 20 anni hanno fatto delle cose incredibili. Quando ho giocato contro Messi ho chiesto una foto e dopo una sfida contro la Juventus ho fatto una foto con Ronaldo. Non ho un favorito”.

Cosa pensi del campionato arabo? “E’ in forte ascesa, ha attratto molti talenti la scorsa estate e molti giocatori sono andati lì”.

Preferisci la Saudi Pro League o la MLS alle stesse condizioni? “Alle stesse condizioni gli Stati Uniti”.

Per quanto tempo indosserai ancora la maschera? “Ancora per tanto, tanto tempo. Ormai fa parte di me, ormai sono riconosciuto anche per il fatto che indosso la maschera”.