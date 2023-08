Lautaro e Osimhen subito al TOP

Riparte il Fantacalcio e tornano subito protagonisti il centravanti partenopeo e quello nerazzurro, da quest’anno anche capitano della formazione d’Inzaghi. Tra i nuovi arrivati spiccano Pulisic e Almqvist. Deludono Cajuste e Isaksen. Ma andiamo a spulciare quanto accaduto ruolo per ruolo.

PORTIERI

Un bel 7 in pagella premia l’estremo difensore bianconero Szczesny come miglior portiere della prima giornata; alle sue spalle salgono sul podio settimanale Musso, Radunovic, Milinkovic – Savic e Montipò, tutti con rete inviolata e 6,5 di media. Come spesso accadeva nello scorso campionato, a livello prestazionale (e quindi valido per eventuale modificatore della difesa) spicca anche il leccese Falcone, 7 in pagella come lo juventino ma penalizzato in fantamedia (6) dal solito gol di Immobile. Partono male invece Martinez e Silvestri che pagano con una fantamedia del tutto insufficiente (2) le sette reti complessive incassate (4 il genoano e 3 l’udinese). Se ci soffermassimo però soltanto sulla prestazione tra i pali, senza considerare i “malus”, all’ultimo posto insieme al bianconero finirebbe anche il promettente Caprile cui è toccata la pesante eredità di Vicario.

DIFENSORI

La concorrenza del nuovo arrivato Parisi fa bene a Biraghi che tocca quota 10,5 in fantamedia grazie ad un gol ed un assist. E poteva andargli anche meglio se non avesse rimediato un’ammonizione. Bell’esordio con gran gol anche per l’atalantino Zortea (10) ed il capitano del Napoli Di Lorenzo che arriva al 9,5 grazie a due assist. L’esterno basso della Nazionale risulta il migliore in assoluto a livello media voto con un ottimo 7,5 precedendo gli stessi Zortea e Biraghi ma anche Kayode, Dumfries, Cambiaso, Gallo e Terracciano, tutti con un bel 7. Decisamente negativa la prima giornata per Bani e Gyomber, che beccano un 4,5 in pagella “arrotondato” al 4 causa ammonizione.

CENTROCAMPISTI

Tra tanti giovani e nuovi protagonisti, si fa largo il solito, “vecchio” Candreva che rifila una splendida doppietta alla rivale di sempre e con 14 di fantamedia risulta il numero uno tra i centrocampisti di giornata. Bene un altra vecchia conoscenza come Bonaventura (11) mentre tra i nuovi il migliore è Pulisic che bagna l’esordio con una rete dalla distanza e si piazza terzo con il suo 10,5 di fantamedia. Sempre dietro la lavagna nella scorsa stagione, vogliamo segnalare De Ketelaere che appena trasferitosi da Milano a Bergamo realizza un gol e si merita un bel 10 di fantamedia. Peggiore di giornata in mezzo al campo è Thorsby (4,5). “Regalano” ai fantallenatori lo stesso risultato con un 5 in pagella che diventa 4,5 causa cartellino giallo, Mazzitelli, Gelli e Cajuste.

ATTACCANTI

Doppietta spaccarisultato e 14 di fantamedia per Osimhen, migliore assoluto di giornata insieme a Candreva e numero uno fra gli attaccanti. Alle sue spalle c’è Lautaro Martinez che si ferma a 13,5 soltanto perché macchiatosi di un’ammonizione. 13,5 è anche la votazione finale per Belotti che spezza con una doppietta (e potevano essere tre se non fosse stato pe un milimetrico fuorigioco) un digiuno lungo una stagione. Giornata molto positiva per altri due “redivivi” come Chiesa e Vlahovic, per l’esordiente Almqvist e Giroud, tutti meritevoli di una pagella da 7,5 poi arrotondata con assist e gol. Deludono a vario titolo invece Retegui, Isaksen e Botheim, tutti con 5,5.