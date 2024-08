Palacios-Inter, fumata bianca più vicina | L’offerta

Inter ad un passo da Palacios

Inter e Palacios più vicini: si tratta col Talleres, l’offerta di Marotta e Ausilio, come riporta fcinternews, si attesta sui 6 milioni. C’è concorrenza, soprattutto dalla Bundesliga, ma Zanetti si è messo in prima linea per accelerare le operazioni e portare Palacios a Milano. Ancora qualche giorno e il 21enne sarà nerazzurro. Zanetti in pressing per favorire il passaggio del connazionale in maglia nerazzurra. Si raffredda invece la pista Chiesa, la Juve spinge per la cessiona all’estero, Chelsea e Barcellona possibili destinazioni.