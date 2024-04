Palermo: Corini verso l’esonero, Grosso e Semplici in lizza per la panchina

Palermo: Corini verso l'esonero, Gross e Semplici in lizza per la panchina

Fase di stallo per la panchina del Palermo, l’unica certezza è che Corini verrà esonerato manca solo l’annuncio ufficiale da parte del club rosanero.

Corini ha pagato a caro prezzo la sconfitta di Pisa, con la squadra che nella ripresa è parsa un pugile chiuso nel ring senza possibilitè di difendersi.

Per la successione a Corini sono due le figure a cui si punta, Fabio Grosso e Semplici. Grosso preferirebbe venire nel capoluogo siciliano alla fine di questo campionato, c’è anche il discorso contratto che lo lega ancora al Lione. Per questo è stato contattato anche Semplici, ex allenatore dello Spezia, che siederebbe volentieri sulla panchina rosanero.

Nelle prossime ore avremo il verdetto definitivo da parte di City Group.