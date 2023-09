Palermo-Cosenza, le probabili formazioni e dove vederla in TV

Le probabili formazioni di Palermo-Cosenza

L’anticipo della 6^ giornata di Serie B andrà in scena al Barbera dove il Palermo attende un Cosenza in cerca di riscatto. Corini deve fare a meno di Valente ma recupera Vasic e Insigne, Caserta invece ha il solo Martino out.

Le probabili formazioni

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli; Mateju, Lucioni, Ceccaroni, Lund (Aurelio); Henderson, Stulac, Segre; Di Mariano, Brunori, Di Francesco. All. Corini

COSENZA (4-2-3-1): Micai; Cimino, Meroni, Venturi, D’Orazio; Zuccon, Calò; Tutino, Voca, Marras; Forte. All. Caserta

DOVE VEDERLA IN TV

Il match Palermo-Cosenza sarà visibile in diretta tv su Sky Sport: la partita sarà trasmessa sul canale 252 (streaming su Sky Go e NOW). E, in live streaming, la partita sarà trasmessa anche dalla piattaforma DAZN.