Palmeiras-Botafogo, le probabili formazioni e dove vederla

Il derby carioca apre i quarti di finale del Mondiale per Club FIFA: ad affrontarsi saranno Palmeiras e Botafogo, entrambe squadre brasiliane e la vincente si scontrerà con una tra Benfica e Chelsea. Abel Ferreira pensa di schierare un 3-4-2-1 con Gustavo Gomez al centro della difesa, Felipe Anderson e Piquerez sulle fasce, mentre Vitor Roque va verso la conferma al centro dell’attacco. Renato Paiva, invece, pensa di proporre un 4-3-3 con Artur, Igor Jesus, Savarino come riferimenti offensivi. La partita, in programma sabato 28 giugno alle 18:00 (ora italiana) verrà trasmessa su DAZN.

Palmeiras-Botafogo, le probabili formazioni

PALMEIRAS (3-4-2-1): Weverton; Giay, Gomez, Murilo; Felipe Anderson, Rios, Moreno, Piquerez; Estevao, Mauricio; Vitor Roque. All. Ferreira.

BOTAFOGO (4-3-3): John; Vitinho, Jair, Barboza, Alex Telles; Allan, Marlon Freitas, Newton; Artur, Igor Jesus, Savarino. All. Paiva