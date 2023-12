Intervistato a Dsports, Leandro Paredes è tornato a parlare della Roma e della Capitale, città che il centrocampista ex Juventus e Psg ama particolarmente e ci tiene a chiarirlo.

Paredes: “Prima o poi tornerò al Boca”

“Quando smetterò di giocare verrò a vivere a Roma. Ma al Boca tornerò: è qualcosa che ho chiaro in testa dal primo giorno che sono andato via, prima o poi tornerò”. E su Dybala ecco come risponde: “Paulo tifa Boca, è impossibile che vada al River Plate”.