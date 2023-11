Il centrocampista della Roma, Leandro Paredes, ha parlato dal ritiro dell’Argentina della sua stagione in giallorosso, e della sua Nazionale.

Paredes: “Mourinho mi da fiducia”

Di seguito le sue parole:

“Giocare in questa Nazionale per me è un orgoglio e un privilegio molto grande. Il gruppo? Ogni volta che ci lasciamo, ci vediamo in chat, teniamo traccia di quanto tempo ci vuole per stare di nuovo insieme. Sto bene, sono felice alla Roma. Ho trovato un allenatore, Mourinho, che mi ha dato tanta fiducia, gioco tutte le partite. Spero che continui così. È sempre attento alla nostra nazionale e ai nostri giocatori, gli piace guardarci”.