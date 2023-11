Davide Massa ha arbitrato il derby Lazio-Roma che si è giocato domenica. Dopo la partita, il direttore di gara ha espresso la propria opinione sulle partite in generale, sui derby, tra complicanze e rivalità, e su quello che avrebbe voluto fare. Massa ha anche fatto un paragone tra il derby capitolino e il “derby della lanterna“.

L’intervista a Massa | Cos’ha detto l’arbitro

Massa dopo il proprio arbitraggio di Lazio contro Roma ha parlato in occasione dell’evento Orientamenti 2023: “Le partite di calcio non sono tutte uguali. I derby sono ancora più diversi dalle altre. Non cambia il tempo di preparazione per un derby ma sai che vai ad arbitrare una gara diversa. Il mio sogno era arbitrare tutti i derby, l’ho raggiunto e quest’anno l’ho doppiato”. Massa ha poi parlato del derby all’Olimpico di Roma, facendo un paragone con quello di Genova: “Il derby di Roma poi é ancora più complicato. A Genova c’è tanta rivalità ma sana: sono colleghi di lavoro, compagni di scuola che poi vanno allo stadio insieme chi con la sciarpa del Genoa e chi con quella della Sampdoria. A Roma si percepisce una rivalità diversa. Devi sapere di situazioni che di solito nella partita di serie A non hai. Devi prevenire confitti tra calciatori, fare qualcosa di più per non perdere il controllo”.