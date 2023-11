Luis Alberto, colonna portante del centrocampo della Lazio, è stato uno dei migliori tra gli uomini di Maurizio Sarri nel derby Lazio-Roma di ieri, specie nel primo tempo. Lo spagnolo avrebbe preso un 6 in pagella e sono arrivati commenti in merito a ciò anche da La Gazzetta dello Sport.

Luis Alberto | La prestazione al derby

La gara di Luis Alberto è stata commentata in questo modo da La Gazzetta dello Sport : “Gara dai due volti per lo spagnolo. Il migliore dei suoi nella prima parte di gara, per come fa girare la squadra e soprattutto per come incide in fase conclusiva colpendo anche un palo. Molto più impreciso e anonimo nella ripresa”. In merito al 6 in pagella ottenuto dal centrocampista biancoceleste, il quotidiano ha scritto: “Quando s’accende lui, illumina la Lazio e la partita. L’interno destro con cui colpisce il palo è una maglia. Sbaglia un’occasione d’oro, una macchia sulla sua gara”. Ha poi continuato: “Quel destro stampato quasi all’incrocio dei pali, calciando di prima, sembra disegnato con il compasso. Un’altra occasione fallita, alzando la mira sul passaggio all’indietro di Guendouzi, ma il Mago piace per la capacità di restare dentro il gioco nonostante la marcatura di Cristante e i muscoli con poco ossigeno. Becca un giallo per fermare Dybala: era in diffida, sconterà un turno di squalifica saltando la trasferta di Salerno alla ripresa del campionato”.