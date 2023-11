In casa Lazio a tenere banco sono le prestazioni di Luis Alberto. Infatti, nelle ultime uscite dei biancocelesti, lo spagnolo non è sembrato nel suo momento di forma migliore. Il centrocampista, comunque, si fa sempre notare per passaggi nei momenti chiave oppure per i tiri nello specchio. Un altro dato che dimostra l’importanza di Luis Alberto per Sarri sono i minuti giocati: 1080 i minuti finora.

Luis Alberto mai in gol con il Bologna

Sarri e Luis Alberto, si sono ormai lasciati alle spalle le scaramucce avute soprattutto nel corso della prima stagione dell’allenatore toscano in biancoceleste. Infatti, per il centrocampista è arrivato anche il rinnovo fino al 2027, con opzione per il 2028. Ma quello che preme di più ad entrambi, è che il Mago, si faccia trovare pronto per la sfida che domani venerdì 3 novembre, vedrà la Lazio impegnata sul campo del Bologna. Come riportato dal “Messaggero“, ai rossoblù Luis Alberto non ha mai segnato. Ora però nella trasferta più insidiosa sotto la gestione Sarri, per risalire la classifica occorre che lo spagnolo interrompa questa maledizione del gol contro gli emiliani.