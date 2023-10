Stefano Mauri, ex calciatore della Lazio dal 2006 al 2016, si è espresso con toni elogiativi nei confronti dell’attuale tecnico dell’Inter Simone Inzaghi.Come riportato da Lalaziosiamonoi.it, il centrocampista è stato ospite in diretta a TvPlay, mettendo in luce le grandi mosse tattiche dell’allenatore ex Lazio. Mauri ha così avuto modo di mostrare tutto il proprio apprezzamento verso il tecnico piacentino:” E’ un allenatore capace di grandi intuizioni. Prima di Calhanoglu regista, ai tempi della Lazio, ha usato prima Luis Alberto come seconda punta e poi lo ha arretrato a centrocampo, ed ora tutti sono consci del valore dello spagnolo a centrocampo“.

L’importanza del modulo

Mauri ha sottolineato successivamente l’importanza della scelta del modulo, il 3-5-2, ai tempi della Lazio. Inzaghi ha infatti allenato tra giovanili, primavera e prima squadra, la Lazio per 11 anni consecutivi (dal 2010 al 2021). Mauri ha esaltato così il cambio modulo una volta approdato in prima squadra dichiarando che “anche il 3-5-2 alla Lazio è stata una sua mossa, dopo essersi reso conto che i giocatori non erano esattamente adatti al 4-2-3-1“.