Pari a San Siro: i nerazzurri si fanno recuperare dal Bologna. Furia Inzaghi nel finale

Un punto per parte nel recupero tra nerazzurri e rossoblù.

Grande gara a San Siro tra Inter e Bologna. I rossoblù fermano, come già accaduto nella passata stagione, i nerazzurri. Il pareggio odierno accende la lotta scudetto e manda la squadra di Simone Inzaghi, con una sfida da recuperare, a tre lunghezze dal Napoli di Antonio Conte. Felsinei che si avvicinano prepotentemente alla zona Europa.

Inter – Bologna, primo tempo intenso

Buon avvio dei Felsinei, i cui ritmi si rivelano subito elevati. Dopo l’occasione di Moro, preceduta da quella di Thuram per i padroni di casa, arriva il vantaggio del Bologna allo scoccare del quarto d’ora di gara. Sulla conclusione al volo del croato arriva la deviazione vincente di Castro, su cui nulla può Sommer. L’Inter, però, reagisce immediatamente. Ripartenza con Thuram che trova Dimarco. Sul tiro dell’esterno nerazzurro c’è la risposta di Skorupski, ma il tap-in vincente di Dumfries manda la gara in pari. Dopo il miracolo dell’estremo difensore della formazione meneghina su Odgard, arriva il sorpasso della formazione di casa. Altro contropiede con Dimarco che trova Lautaro a centro area; l’argentino, di potenza, non lascia speranze di salvataggio al portiere degli emiliani.

Inter – Bologna, Holm regala il punto ai rossoblù

Il Bologna non si arrende e va al pari al minuto numero sessantaquattro. Lykogiannis trova Orsolini, che la scarica per Holm. L’ex Spezia la insacca, trovando la deviazione di Bastoni. L’Inter prova a spingere, andando vicina alla rete del nuovo vantaggio, ben due volte con Taremi. L’iraniano spreca da pochi passi la palla servita da Thuram. Termina in parità. Corsa Scudetto che entra nel vivo. Proteste di Inzaghi nel finale.