Parma, esonerato Liverani: squadra riaffidata a D’Aversa

Il Parma non va, allenatore esonerato

Quattro sconfitte consecutive non sono piaciute alla società, il Parma esonera Liverani. Ultima batosta il ko contro l’Atalanta di oggi e la squadra che in classifica è finita direttamente in zona retrocessione.

La società chiama di nuovo D’Aversa

La brutta sconfitta di oggi a Bergamo, tre gol dall’Atalanta, la quarta consecutiva dopo Juve, Crotone e Torino, ha costretto la società emiliana all’esonero di Fabio Liverani. L’ex allenatore di Genoa e Lecce, chiamato per questa stagione ad allenare i Crociati, ha lasciato la panchina ad un ex tecnico: Roberto D’Aversa. Quest’ultimo è già legato ai Ducali, attraverso un contratto fino a giugno del 2022. Krause cerca di correre ai ripari prima che sia troppo tardi, evitare che squadra possa non recuperare più in classifica, al momento sono appena rientrati in zona retrocessione. L’ultima vittoria dei Ducali risale al 30 novembre 2020, quando il Parma ha sconfitto il Genoa al Marassi per 2-1. La bella vittoria è stata poi seguita da tre importanti pareggi: Benevento, Milan e Cagliari, poi buio totale. Sprofondando fino ad oggi. Il nuovo tecnico farà il suo esordio domenica 10 gennaio 2021 contro la Lazio sul proprio campo di gioco, allo Stadio Ennio Tardini, nella speranza di cambiare rotta e salvarsi in questa stagione difficile.