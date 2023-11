Il sabato di Serie B si accende con un derby emozionante: al Stadio Ennio Tardini, il Parma ospita il Modena. La sfida, in programma per il 25 novembre alle 14:00, mette di fronte due squadre con ambizioni forti e la necessità di riscattarsi dopo recenti battute d’arresto. Il Parma, prima della sosta, ha subito una sconfitta per 3-2 sul campo del Lecco, terminando la partita in dieci uomini a causa dell’espulsione di Hernani.

Nonostante questa battuta d’arresto, la squadra è ancora al primo posto in classifica con 29 punti, frutto di nove vittorie, due pareggi e altrettante sconfitte, con un bilancio di 27 reti realizzate e 12 incassate. Il Modena, dopo il k.o. casalingo contro la Sampdoria, si posiziona al quinto posto con 22 punti, conquistati grazie a sei vittorie, quattro pareggi e tre sconfitte, segnando 13 gol e subendone 12. Entrambe le squadre sono quindi chiamate a un pronto riscatto in questo scontro diretto​​.

Le probabili formazioni

PARMA (4-2-3-1): Chichizola; Coulibaly, Delprato, Circati, Ansaldi; Bernabé, Hainaut; Begic, Sohm, Mihaila; Colak. All. Fabio Pecchia.

MODENA (4-3-2-1): Gagno; Oukhadda, Zaro, Riccio, Ponsi; Magnino, Gerli, Palumbo; Tremolada, Manconi; Bonfanti. All. Paolo Bianco.

Dove vederla:

Il match sarà trasmesso su diverse piattaforme, inclusi Sky Sport, NOW e DAZN.