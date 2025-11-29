All’Ennio Tardini è andato in scena il match tra Parma-Udinese, finito con la vittoria dei friulani per 2-0. In gol Zaniolo e Davis. La sfida salvezza è stata portata a casa dalla formazione allenata da Runjaic. Il Parma, in attesa degli altri risultati resta in 16esima posizione con 11 punti, mentre l’Udinese è nono con 18 punti.

Parma-Udinese, il tabellino

Il primo tempo a Parma si conclude con l’Udinese in vantaggio. I bianconeri si sono portati avanti appena dopo 10 minuti con il solito Zaniolo. Il Parma dopo essere andato sotto di un gol ha cercato di reagire con un pressing a tratti frenetico ma poco efficace lasciando anche il fianco ad azioni pericolose dell’Udinese che però non ha trovato la via del gol del doppio vantaggio.

Il secondo tempo inizia subito con il pressing degli ospiti che al quarto d’ora trovano il doppio vantaggio grazie al gol di Davis su rigore. Il Parma ha perso un giocatore per cartellino rosso, (64′) Troilo che commette fallo e regala un rigore agli avversari. L’Udinese è stato un continuo contropiede, gli uomini di Runjaic hanno cercato il gol per chiudere definitivamente la pratica. La formazione di casa non è riuscita mai ad accorciare le distanze e provare a pareggiare in seguito i conti. Udinese superiore e porta i tre punti a casa meritatamente. In dirittura di arrivo, (90’+3) è stato espulso il tecnico dell’Udinese.

Parma (3-5-2): Corvi; Del Prato, Troilo, Valenti; Britshgi, Bernabé (Benedyczac), Keita (46’ Esteves), Sorensen (56′ Hernani), Valeri(82, Lovik); Cutrone (46’ Ondreijka), Pellegrino. All. Cuesta.

Udinese (3-5-2): Okoye; Bertola, Kabasele, Solet; Zanoli, Piotrowski (90′, Zarraga), Karlstrom, Atta (68′ Ekkelenkamp), Zemura; Zaniolo (82, Bravo), Davis (68′ Buksa). All. Runjaic.

GOL: 10′, Zaniolo (U); 65, Davis (U).

AMMONITI – Atta (U), Keita (P), Davis (U)

ESPULSI – Troilo (P); Runjaic (Non dal campo)