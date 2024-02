Partita pazza al Via del Mare tra Lecce e Fiorentina (3-2): i giallorossi ribaltano il risultato nel finale

Il Lecce di D'Aversa supera nel finale la Fiorentina: quanti rimpianti per i viola

Grazie alla rete di Dorgu a un minuto dalla fine, il Lecce ribalta il ribalta il risultato e supera 3-2 la Fiorentina di Italiano. Partita bellissima con la squadra di D’Aversa che era passata in vantaggio nel primo tempo con Oudin salvo poi prendere prima la rete del pareggio con Mandragora e poi quella del 1-2 di Beltran con l’erroraccio di Falcone.

Lecce-Fiorentina, la decide Dorgu

Sembrerebbe finita qui e invece no perchè il Lecce con tutta la sua grinta tira fuori unghie e artigli e prima pareggia la gara con Piccoli e poi passa in vantaggio con Dorgu, difensore danese della squadra di D’Aversa. Con questo gol i salentini conquistano tre punti preziosi in chiave salvezza.

TABELLINO:

LECCE: Falcone, Pongračić, Baschirotto, Almqvist, Krstović, Oudin (dal 24′ st Piccoli), Gendrey, Banda (dal 33′ st Sansone), Gallo (dal 30′ st Dorgu), Blin, Kaba (dal 30′ st Gonzalez). A disp.: Brancolini, Samooja, Rafia, Sansone, Venuti, Dorgu, Gonzalez, Berisha, Burnete, Pierotti, Touba Piccoli. All. D’Aversa

FIORENTINA: Terracciano, Biraghi, Bonaventura (dal 1′ st Belotti), Sottil (dal 19′ st Nico Gonzalez), Lopez, Beltran (dal 34′ st Parisi), Ranieri, Nzola, Faraoni, Martinez Quarta (dal 1′ st Milenkovic), Duncan (dal 1′ st Mandragora). A disp.: Martinelli, Vannucchi, Milenkovic, Nico Gonzalez, Infantino, Belotti, Kayode, Comuzzo, Mandragora, Parisi, Barak. All. Italiano

Ammoniti: Martinez Quarta, Almqvist, Banda, Gendrey, Nico Gonzalez

Reti: 17′ pt Oudin, 6′ pt Mandragora, 22′ st Beltran, 46′ st Piccoli, 47′ st Dorgu