Partita spettacolare all’Allianz Stadium: la Juventus agguanta all’ultimo il pareggio contro il Borussia Dortmund (4-4)

Juventus e Borussia Dortmund pareggiano per 4-4 al loro debutto in UEFA Champions League 2025-2026. Dopo un primo tempo bloccato, la gara si sblocca nella ripresa e si rivela ricca di colpi di scena: i bianconeri, dopo essere passati in svantaggio per 2-4, raggiungono il pareggio al 96′ con Kelly. Da sottolineare la rete stupenda di Kenan Yildiz, a trent’anni di distanza da quella di Alex Del Piero proprio contro il Dortmund; impatto devastante anche per Dusan Vlahovic, che con due gol e un assist regala un buon risultato ai suoi.

Juventus-Borussia Dortmund, primo tempo a reti bianche

Prima metà di gara molto equilibrata: entrambe le squadre scendono in campo con un approccio molto prudente in fase difensiva. Il primo squillo della gara arriva al 7′ minuto, quando Thuram calcia un destro velenosissimo verso la porta di Kobel, il quale si esibisce in una parata bella ed efficace. I bianconeri provano ad alzare il ritmo approfittando anche di qualche sbavatura dei tedeschi, ma la squadra di Kovac trova sempre il modo di ricompattarsi ed evitare guai. I bianconeri faticano a penetrare l’area avversaria e lo dimostrano le due conclusioni di Bremer e David, entrambe terminate larghe. Da segnalare, intono alla mezz’ora, un episodio molto dubbio nell’area di rigore giallonera: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, il pallone colpito di testa da Kelly finisce sul braccio largo di Anton, ma l’arbitro e il VAR non intervengono. Intorno al 38′, Openda si apre un varco nella difesa avversaria e calcia verso la porta da posizione molto defilata: Kobel, in due tempi, intercetta la conclusione. Il primo tempo termina con gli ospiti nella metà campo avversaria, senza recupero e sul risultato di 0-0.

Juventus-Borussia Dortmund, secondo tempo spettacolare

Nei primi minuti della ripresa, la difesa bianconera è da horror: Beier si libera facilmente della marcatura e arriva a tu per tu con il portiere, ma il palo salva momentaneamente i padroni di casa. Qualche istante dopo, la partita si stappa grazie al gol di Adeyemi, che batte Di Gregorio con una conclusione mancina molto angolata. La Juventus non ci sta e dopo una fase di sofferenza, trova il gol del pareggio grazie all’ennesima perla di Kenan Yildiz, che disegna un arcobaleno sul quale Kobel non può nulla. La gioia si rivela effimera, perché esattamente due minuti dopo, Nmecha la piazza da fuori area e riporta avanti i suoi. Eppure, il turco numero 10 della Juve s’inventa un’altra prodezza e manda in porta Dusan Vlahovic, appena entrato, che batte il portiere avversario con il destro. I ritmi si alzano vertiginosamente e ad approfittarne sono i tedeschi, i quali segnano il gol del 2-3 grazie al destro di Yan Couto sul quale Di Gregorio non è esente da colpe. I bianconeri non ci stanno e provano la reazione d’orgoglio con il loro gioiellino, Yildiz, che calcia in porta da ottima posizione ma incontra la deviazione miracolosa di Kobel, bravo a mandare la palla sul palo. All’85’, l’arbitro assegna un calcio di rigore al BVB per un fallo di mano di Kelly: dopo una lunga revisione al VAR e un battibecco tra Guirassy e Bensebaini, l’algerino si presenta sul dischetto e spiazza il portiere. I bianconeri lottano fino alla fine e dopo la sberla di Locatelli terminata fuori, accorciano le distanze con la bella incursione in area di Vlahovic su assist al bacio di Kalulu. Il serbo, però, decide di diventare anche assistman: il centravanti mette un pallone meraviglioso in area sul quale arriva Kelly a regalare il pareggio alla Signora. Dopo una lunga revisione al VAR, l’arbitro assegna la rete alla squadra di casa e la partita può terminare sul risultato di 4-4.

Juventus-Borussia Dortmund, il tabellino

JUVENTUS (3-4-1-2): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie (61′ Joao Mario), Koopmeiners (69′ Locatelli), Thuram, Cambiaso; Yildiz (87′ Zhegrova); David (61′ Vlahovic), Openda (69′ Adzic). All. Tudor.

BORUSSIA DORTMUND (3-4-2-1): Kobel; Ryerson, Anton, Bensebaini; Yan Couto, Nmecha (71′ Jobe Bellingham), Sabitzer, Svensson; Adeyemi, Beier (71′ Brandt); Guirassy (90+2′ Gross). All. Kovac.

Reti: 52′ Adeyemi (BD), 63′ Yildiz (J), 65′ Nmecha (BD), 67′ e 90+4′ Vlahovic (J), 74′ Yan Couto (BD), 86′ Bensebaini (BD), 90+6′ Kelly (J).

Ammoniti: 42′ Anton (BD).

Espulsi: nessuno.