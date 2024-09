Paulo Sousa: “Inzaghi è una certezza, ma Thiago Motta è il futuro. Chiesa a Liverpool farà la differenza”

“L’Inter ha il potenziale per fare quello che ha fatto la Juventus.Vincere un filotto di scudetti consecutivi e dominare in Italia. I bianconeri sono arrivati a nove, i nerazzurri non sono da meno. Hanno il passo, la mentalità, le idee, la dirigenza giusta, una rosa di campioni e soprattutto l’allenatore. Inzaghi ormai è una certezza in Europa. Thiago Motta ha reciso il filo col passato”. Sono queste le parole di Paulo Sousa, ex allenatore di Salernitana e Fiorentina, intervistato a “La Gazzetta dello Sport”.

Paulo Sousa: “L’Inter può dominare ancora. Chiesa è incredibile”

E poi ancora: “Ha le sue idee e le porta avanti in ogni caso. Anche i bianconeri lotteranno per lo scudetto con i nerazzurri fino alla fine, sarà un testa a testa.A Federico voglio bene, ci ho creduto quando non giocava neanche in Primavera e l’ho portato in ritiro a 18 anni, facendolo giocare subito contro la Juve alla prima giornata. L’infortunio di qualche anno fa gli ha cambiato la carriera, ma a Liverpool farà la differenza vera. Ha un talento incredibile”.