Pedro regala i tre punti alla Lazio nel recupero! Biancocelesti primi a punteggio pieno (2-1)

Doppio finale, quello del primo tempo e quello di gara, e due gol. Pedro, nel recupero, regala tre punti pesantissimi alla Lazio, che resta al comando della classifica di Europa League, a punteggio pieno.

Lazio-Porto: Romagnoli, nel recupero, manda avanti i biancocelesti

Primo tempo equilibrato all’Olimpico. Due squadre che non si risparmiano e vanno a caccia dei tre punti, preziosissimi in chiave classifica, soprattutto per i portoghesi, momentaneamente fermi a 4, contro i 9 dei biancocelesti. Il Porto prova ad offendere, la Lazio contrattacca e prova ad affondare con Castellanos. L’azione più nitida della prima parte è dei lusitani con Viera che colpisce la traversa con un grande sinistro. La prima frazione si conclude con il vantaggio biancoceleste siglato dal capitano, Alessio Romagnoli. Dagli sviluppi di un corner la palla termina sulla testa di Castellanos, che la mette sul secondo palo, dove sbuca il centrale difensivo pronto ad insaccare.

Lazio-Porto: Eustaquio illude, Pedro non perdona

Gara fisica e intensa, la sottolinea il computo degli ammoniti. I lusitani contrattaccano alla ricerca dal pari. Pari che arriva al 66′. Galeno imbuca Eustaquio, bravo a ribattere in rete, di destro, dove Mandas non può arrivare. La Lazio va vicina ad un nuovo vantaggio con Vecino, cercato da Pedro, che la manda fuori da distanza ravvicinata. La svolta è nel recupero. Isaksen cerca Pedro, che non sbaglia davanti a Diogo Costa. Termina con una vittoria incredibile della Lazio, che lancia i biancocelesti verso il primato.