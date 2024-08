Pedullà svela: “Hermoso non rientra nei piani dell’Inter. Chiesa? Rapporto finito con la Juventus”

Intervenuto sul suo canale Youtube, Alfredo Pedullà, noto esperto di mercato, ha fatto il punto di mercato per quanto riguarda le trattative legate a Hermoso e Chiesa, che presto potrebbe lasciare la Juventus.

Pedullà: “Hermoso all’Inter? Voci infondate”

“Hermoso-Inter? Voci infondate: non è una traccia, l’Inter ha fatto una scelta abbastanza chiara e convinta. Non rientra nei piani. Chiesa? L’agente ha fin qui portato zero proposte. Se l’intento è portarlo via a parametro zero, vorrei che un papà come Enrico pensasse ai danni che questo creerebbe. Anche perché non credo ci saranno margini per il suo reinserimento. Rapporto con la Juventus finito”. Queste le parole del giornalista.