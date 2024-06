Pellegatti è sicuro: “Milan, riporterei a casa Bonaventura”

Sempre vicino alle vicissitudini del Milan, sul suo canale Youtube, Carlo Pellegatti è tornato a parlare dei rossoneri e del mercato che faranno nelle prossime settimane.

Pellegatti: “Farei un tentativo per Bonaventura”

Queste le sue parole: “Lancio questa mia idea forse un po’ romantica e vecchia, ma per completare la rosa io personalmente un’idea su un giocatore italiano, in questo momento libero e milanista, io un pensiero per Bonaventura lo farei, me lo riporterei a casa per completare la rosa, bravo, milanista e con entusiasmo, magari chiederebbe anche uno stipendio abbordabile”.