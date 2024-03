Scudetto virtualmente assegnato; si accendono la lotta per la Champions e quella per la salvezza

Archiviato definitivamente il capitolo scudetto, con l’Inter che vanta addirittura 15 punti sulla seconda in classifica, la situazione si fa ancora più interessante per quanto riguarda la lotta Champions e quella per la permanenza in serie A. Milan, Bologna e Roma, ma anche il Napoli che lancia segnali di risveglio, sembrano aver intrapreso la strada giusta per staccare il biglietto europeo, ma certo non tutte potranno essere accontentate con quello più prezioso, anche qualora i posti per il torneo più ambito e più ricco dovessero aumentare a cinque.

Il Bologna è anche corsaro: Atalanta ko! Milan e Roma col vento in poppa

Dopo aver superato la Lazio all’Olimpico il Bologna continua la sua straordinaria striscia di vittorie espugnando anche Bergamo. Come contro i biancocelesti i tre punti felsinei arrivano in rimonta testimoniando oltre alla caratura tecnica e tattica della squadra, anche una raggiunta maturità psicofisica che ne fanno ormai una candidata più che autoritaria e legittima per quel quarto posto che occupa da alcune settimane. Per i nerazzurri invece la battuta d’arresto è pesante e ne mette seriamente a repentaglio il cammino europeo. Proseguono a vele spiegate anche Milan e Roma. I meneghini per la verità non brillano contro una Lazio ferita più dai colpi di Di Bello che non dalle sgommate di Leao. L’arbitro brindisino, non nuovo a prestazioni al limite dell’inqualificabile, andrebbe forse allontanato dai campi di calcio per un periodo ben più lungo del mese comminatogli da Rocchi. I giallorossi invece hanno travolto il Monza proseguendo nell’incredibile striscia inaugurata con l’avvento di De Rossi, giunto alla sesta vittoria in sette partite di campionato. Ermeticità difensiva, fluidità nella manovra ed una ritrovata capacità realizzativa la qualificano di diritto in una corsa che sembrava troppo lontana appena un paio di mesi fa. La vittoria contro la Juventus, che dà continuità al percorso intrapreso da Calzona, rilancia pure il Napoli che intravede di nuovo la possibilità di salvare una stagione fin qui compromessa. Fiorentina e Torino si annullano allontanandosi dai rispettivi obiettivi.

Per Cagliari e Verona colpi importanti in chiave salvezza; Sassuolo in caduta libera

Continua a stupire il Verona di Baroni che non solo continua a battersi per la salvezza nonostante le vicende societarie che ne hanno falcidiato l’organico, ma grazie alla vittoria sul Sassuolo si arrampica, col Cagliari, ad un solo punto dalla coppia Udinese-Frosinone e a due dall’altro tandem composto da Lecce ed Empoli. I toscani perdono piuttosto sorprendentemente la prima partita della gestione Nicola, per mano del vecchio bucaniere Ranieri che mantiene così in linea di galleggiamento la nave sarda. Malissimo proprio il Sassuolo che “bagna” l’esordio di Ballardini con l’ennesima sconfitta e soprattutto perde in maniera definitiva il suo miglior uomo, vera speranza fino a qualche giorno fa per potersi rilanciare e lasciarsi alle spalle una stagione che invece ora assume i contorni dell’incubo.