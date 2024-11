Per Leao ancora panchina contro il Monza | Anche il mercato ora per lui, il Barcellona ci pensa

Dopo due panchine consecutive e la terza in arrivo a Monza, la situazione Rafael Leao resta di stretta attualità in casa Milan. Il talento portoghese sembra essere un po’ più lontano dal progetto tecnico di Paulo Fonseca rispetto a qualche settimana fa, e iniziano a farsi insistenti anche voci di mercato per lui.

Milan, Leao verso la cessione? Il Barcellona continua a essere interessato

In questi mesi il Milan, oltre a recuperarlo dal punto di vista tecnico, dovrà fare anche delle attente valutazioni per quel che riguarda il futuro del numero 10: sul suo contratto è presente una clausola da 175 milioni di euro che difficilmente verrà pagata, ma non sono da escludere offerte già la prossima estate. A quel punto starà proprio al Milan valutarle e scegliere il da farsi. Secondo la Gazzetta dello Sport, uno dei club interessati resta il Barcellona che per abbattere i costi potrebbe inserire come parziale contropartita tecnica il cartellino di Ansu Fati.