Dalla Spagna: “Il Milan continua a monitorare la situazione Leao”

Dopo la sconfitta contro il Napoli, continuano le polemiche in casa Milan su Rafael Leao. Il calciatore portoghese, lasciato in panchina da Fonseca, non sta vivendo un bel periodo visto che non è entrato a pieno ancora nel gioco dell’ex tecnico di Roma e Lille.

Calciomercato Milan, Leao verso la Liga?

Tutto è cominciato proprio dalla Capitale e da quell’episodio con Theo Hernandez contro la Lazio, che ha fatto clamore e scalpore. Il calciatore ha sposato da tempo l’idea Milan, anche se il Barcellona è da mesi sul calciatore e potrebbe fare un’offerta già a gennaio.